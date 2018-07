Ronaldinho será poupado e não enfrenta o Araxá

"Ele teve uma entrega grande no jogo de quarta-feira, não vai estar hoje inteiro, e dentro de um planejamento que fizemos no começo do ano, o Ronaldinho seria preservado, e neste jogo vai ser preservado. Ele teve um desgaste muito grande", comentou o treinador.

Sem fazer mistério, Cuca já deixou claro que o substituto de Ronaldinho Gaúcho será Luan, atacante contratado junto à Ponte Preta e que fez sua estreia entrando no segundo tempo diante do São Paulo. "Inicia o jogo, vamos ver o quanto aguenta. Tardelli também, faz a meia, é jogador importante para a gente, tem velocidade, a gente cria algumas situações com ele", afirmou o técnico, confirmando o trio de ataque com Luan, Tardelli e Jô.

O restante do time também não terá novidades e será o mesmo que venceu o São Paulo na quarta-feira. De acordo com Cuca, a ideia é dar ritmo de jogo ao elenco, que só fez três jogos até aqui na temporada - a estreia contra o Cruzeiro foi antecipada da terceira rodada do Campeonato Mineiro.