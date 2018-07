Ronaldinho tenta ressurgir na seleção contra Argentina

Mano Menezes e Ronaldinho Gaúcho. Os dois concentram o foco das atenções da maioria em Doha, no Catar, onde nesta quarta-feira o Brasil enfrenta a Argentina, de Leonel Messi, no Estádio Al Khalifa Internacional, às 15 horas, horário de Brasília (com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN). É o primeiro grande teste do treinador. Até agora a equipe de jovens formada por ele venceu os Estados Unidos, 2 a 0, o Irã, 3 a 0, e a Ucrânia, 2 a 0. Já para o meia-atacante do Milan, de volta à seleção, aos 30 anos, a convocação pode representar sua última oportunidade de pensar em fazer parte do elenco que vai disputar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Nesta terça, ainda no hotel, Ronaldinho conversou com os jornalistas. Deu sinais de estar consciente do desafio. "Senti muita tristeza por ficar de fora da última Copa. Serviu para me motivar ainda mais para estar na próxima. E sei que tenho essa possibilidade."

Mano Menezes, depois do treino, explicou que o objetivo ao chamá-lo de volta é introduzir mais experiência ao grupo. "Ele deve agregar valores pela qualidade técnica e essa responsabilidade, agora, deve influenciar o seu jogo." E mandou um recado aos demais atletas que fracassaram na África do Sul: "Meu plano é esse, combinar a juventude com a experiência, dar estabilidade ao time".

Sempre bastante comedido, Ronaldinho desta vez não escondeu certo entusiasmo com a oportunidade. "A primeira convocação (1999) é sempre muito importante, mas minha alegria agora foi em dobro." Depois de abril de 2009, ele não foi mais lembrado por Dunga, apesar do seu futebol ter crescido no Milan.

Nesta terça, o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 procurou fazer o que Mano Menezes lhe pediu no treino. O técnico acompanhou tudo de perto, do meio-do-campo, e regularmente comandava os posicionamentos. Ronaldinho jogará mais pela esquerda, ao lado de Neymar, enquanto Elias mais pela direita, servindo Robinho. "As características do Ronaldinho ajudam bastante os atacantes se movimentarem, o que é importante para enfrentar um adversário que trabalha com uma linha de quatro. Dificulta a marcação", explicou Mano Menezes. A opção por Neymar é também pela velocidade que o ataque deverá apresentar.

O time que Mano Menezes definiu como titular e atuou junto terá ainda o goleiro Victor, o lateral Daniel Alves, no meio da zaga Thiago Silva e David Luiz, e na lateral esquerda André Santos. No meio, um pouco mais atrás de Ronaldinho e Elias, Ramires e Lucas.

O que pode vir a ser uma relação profissional longa, caso Ronaldinho se firme na seleção, começou apenas nesta terça. O gaúcho conheceu Neymar nesta convocação do técnico, embora, como disse, acompanha sua trajetória no Santos. Falou sobre os recentes desgastes do santista. "Essa pressão acontece com todo jogador que chega à seleção. É criada uma expectativa muito grande. O Neymar tem tudo para realizar seus sonhos e espero poder ajudá-lo a ter uma carreira maravilhosa." Claramente evitou polêmicas, como comentar o conflito com o ex-treinador do Santos, Dorival Júnior.

Quando Mano Menezes foi contratado para substituir Dunga, sua missão ficou bem clara: devolver à seleção o que sempre a caracterizou, a qualidade do futebol apresentado. "Vamos sempre tentar, como contra a Argentina, mas nem sempre é possível." O treinador comentou que já está gostando do jogo por ser a primeira vez que o time sob seu comando entra em campo "com a responsabilidade dividida com o adversário. Até agora só nós tínhamos a obrigação de vencer."

BRASIL - Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Ramires, Lucas, Elias e Ronaldinho; Robinho e Neymar. Técnico: Mano Menezes.

ARGENTINA - Romero; Zanetti, Burdisso, Pareja e Heinze; Mascherano, Banega, Di Maria e Pastore; Messi e Higuaín. Técnico: Sérgio Batista.

Árbitro - Abdalá Balideh (CAT); Horário - 15 horas (de Brasília); TV - Globo e SporTV; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - Doha, no Catar.