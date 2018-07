Ronaldinho treina e deve enfrentar o Arsenal em Sarandi

Sábado à tarde normalmente é dia de jogo, mas no Atlético-MG este fim de semana é de treino. Como o clássico contra o Cruzeiro, pela terceira rodada do estadual, foi antecipado para marcar a reinauguração do Mineirão, os dois grandes do Estado não jogam neste fim de semana.

Cuca aproveitou a folga no calendário para treinar o time que, na quarta-feira, visita o Arsenal, em Sarandi, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E o treinador indicou que vai poder usar a mesma equipe que venceu o São Paulo na estreia.

A dúvida era com relação ao aproveitamento de Ronaldinho Gaúcho. O craque foi poupado diante do Araxá, no fim de semana passado, porque está com desgaste muscular. Mas ele treinou normalmente neste sábado, na cidade do Galo. O time que participou do coletivo teve: Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Junior César; Pierre, Leandro Donizete, Bernard e Ronaldinho Gaúcho; Diego Tardelli e Jô.