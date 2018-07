Ronaldinho treina em atividade fechada do Atlético-MG

MARRAKESH - Planejado para o último domingo, o treino fechado do Atlético-MG em Marrakesh aconteceu nesta segunda-feira. Isso porque o meia Ronaldinho, poupado da atividade do final de semana por conta de dores musculares, voltou a trabalhar normalmente. Com isso, o técnico Cuca pôde fazer os testes táticos que planejava com os portões fechados, para não dar pistas ao Raja Casablanca, adversário da estreia no Mundial de Clubes.

O treino aconteceu no campo anexo do Estádio de Marrakesh, mas antes do início da atividade os jogadores caminharam pelo gramado do estádio. Foi o primeiro contato dos atletas com o palco do duelo diante do Raja Casablanca, que acontecerá nesta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília).

Nesta segunda, a imprensa só teve acesso aos primeiros 30 minutos do treino e, pelo menos neste período, Ronaldinho trabalhou com os companheiros. As dores sentidas por ele no domingo geraram preocupação por conta da grave lesão muscular da qual o meia se recuperou às vésperas do Mundial, mas parecem ter sido só um susto.