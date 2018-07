Ronaldinho vê Atlético-MG 'mais preparado do que nunca'

A missão não será fácil. O Atlético-MG precisa vencer o Newell''s Old Boys por três gols de diferença nesta quarta-feira, no Independência, para ir a uma inédita final de Libertadores. Mas o cenário parece não desanimar os jogadores, principalmente o experiente Ronaldinho Gaúcho, que garantiu que a equipe está "mais preparada do que nunca" para este momento.

"Estamos mais preparados do que nunca e na expectativa de fazer um grande jogo. Temos que ir para cima, nós dentro de campo e o torcedor fora. Temos que correr os 90 minutos e ir para cima com tudo", comentou.

Na vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma, no último domingo, pelo Brasileirão, o time deixou o estádio sob os gritos de "eu acredito" da torcida. É com esse clima que o Atlético-MG entrará em campo na quarta-feira, e o desejo dos jogadores é marcar a história do clube.

"É hora de estar todo mundo junto, com pensamento positivo. Temos a chance de passar para a final, entrar para a história do clube. Vamos brigar até o fim e o apoio da torcida será fundamental", disse Ronaldinho.

Nesta terça-feira, a equipe encerrou a preparação para a partida com um clima descontraído. O técnico Cuca comandou um treino recreativo, seguido de cobranças de pênalti. Leonardo Silva e Leandro Donizete, recuperados de contusão, treinaram e devem jogar.

"Vale qualquer sacrifício. É um jogo decisivo, um momento importante e a chance de fazer história aqui no Galo chegando à decisão da Libertadores. Então, se estiver 70, 80%, tem que ir para o jogo", comentou Leandro Donizete.