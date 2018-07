Ronaldinho vê Brasileirão no mesmo nível do mexicano

O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho afirmou que o Campeonato Brasileiro está no mesmo nível da liga mexicana, após trocar o Querétaro pelo Fluminense. "Acredito que a liga mexicana está no mesmo nível da liga brasileira. O que falta para estas duas ligas para chegar ao mesmo nível das europeias é ter jogadores conhecidos mundialmente", disse Ronaldinho em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Em setembro de 2014, o meia-atacante campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 foi contratado pelo clube mexicano Querétaro, onde perdeu a final do Clausura em 2015. Um mês depois da final, ele rescindiu seu contrato e deixou o país com uma carta postada em sua página no Facebook.

No fim de semana, Ronaldinho, que brilhou no Barcelona e foi eleito por duas vezes o melhor jogador do mundo, foi apresentado no Maracanã pelo Fluminense, com o qual buscará um título que lhe falta, o de campeão brasileiro.

"O futebol mexicano me pareceu em um nível muito bom, é um futebol que vai crescer muito ainda, mas tive a possibilidade de voltar ao meu país para lutar por um título que eu não conquistei, que é o Campeonato Brasileiro, com um grande clube, e por isso decidi voltar para o meu país", disse Ronaldinho.