Ronaldinho volta a treinar e deve enfrentar o Bangu

RIO - Ronaldinho Gaúcho voltou a treinar neste sábado depois de se ausentar das atividades de sexta-feira, por causa de dores nas costelas. O jogador participou normalmente do treino recreativo, sem apresentar sinais de dor.

Desta forma, Ronaldinho não deverá ser problema para o jogo contra o Bangu, em Macaé, em rodada da Taça Rio. Já o goleiro Felipe virou preocupação de última hora. Ele alegou dores nas costas para ficar de fora das atividades deste sábado.

Se for vetado, Felipe dará lugar ao reserva Paulo Victor. Assim, o Flamengo deverá entrar em campo escalado com: Felipe (Paulo Victor); Léo Moura, Welinton, Marcos González e Júnior César; Willians, Muralha, Bottinelli e Thomás; Ronaldinho e Vagner Love.

Ao fim do treino deste sábado, a delegação do Flamengo viajará para Macaé, onde enfrentará o Bangu no domingo, a partir das 16 horas.