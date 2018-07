Ronaldinho volta a treinar no Flamengo

RIO - Ronaldinho voltou a treinar nesta quinta-feira no CT do Flamengo em Vargem Grande, após ficar de fora das atividades de quarta por conta de uma bolha no pé direito. Recuperado, o meia participou normalmente do treino e mostrou estar pronto para o jogo de domingo, contra o Macaé, pela última rodada da Taça Rio.

Ronaldinho participou do treino tático comandado por Vanderlei Luxemburgo na tarde desta quinta. O treinador deu atenção aos fundamentos em passes, cruzamentos e finalizações. No entanto, não deu indicações sobre a escalação do time.

Como o Flamengo já está classificado para as semifinais, ele deverá poupar alguns atletas, como Welinton, Willians e Leonardo Moura, pendurados. David, suspenso, é desfalque certo. Ronaldo Angelim, Jean, Rafael Galhardo e Fernando poderão ser os substitutos.

Ronaldinho, por conta da bolha no pé, também poderá ser poupado. Na quarta, o meia deixou o treino na metade da atividade física e não participou dos trabalhos com bola.