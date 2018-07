Ronaldinho volta e Marcos Rocha desfalca o Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro deve ter dois importantes reforços para a decisão do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Nesta sexta-feira, o goleiro Victor e o meia Ronaldinho Gaúcho treinaram normalmente na Cidade do Galo e devem ter condição de entrar em campo no fim de semana.

Victor desfalcou o Atlético-MG na partida de quinta-feira contra o Zamora, pela Copa Libertadores. Já a inatividade de Ronaldinho é maior, pois além de não ter enfrentado o time venezuelano, o meia também ficou fora do primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro.

Nesta sexta-feira, os dois jogadores e os outros que não foram utilizados no duelo com o Zamora realizaram um trabalho técnico, seguido de uma atividade no campo society. Já os atletas que entraram no duelo de quinta-feira apenas fizeram trabalho regenerativo.

Quem não treinou e está fora da decisão de domingo com o Cruzeiro é o lateral-direito Marcos Rocha. O jogador sofreu estiramento na região posterior da coxa direita, foi vetado pelo departamento médico e está fora da decisão do Campeonato Mineiro.

O Atlético encerra a preparação para a final com um treinamento na manhã deste sábado, às 9h30. Após empatar por 0 a 0 no Independência, o time precisa vencer o Cruzeiro no domingo para conquistar o tricampeonato estadual.