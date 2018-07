Ronaldo admite teste de paternidade por suposto filho

A mensagem foi postada pelo atacante no Twitter: "A vida nos surpreende.. Depois da tristeza pelo jogo de ontem (domingo, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro), hoje (segunda) eu conheci o Alex, uma criança linda, educada e saudável. Agora vamos aguardar o resultado do exame e assumir as responsabilidades e os prazeres que os resultados nos derem".

O garoto vive com a mãe em Cingapura, onde tem um pai adotivo. O caso veio à tona em entrevista de Michele à revista Quem. Michele é garçonete. Ronaldo, de férias no Corinthians após a disputa do Brasileirão, já tem três filhos: Ronald, de 10 anos, Maria Sophia, de 2, e Maria Alice, que nasceu neste ano.