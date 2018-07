Ronaldo alcança marca e classificado Real derrota o Dortmund em casa

Depois de dois empates seguidos, o Real Madrid reencontrou o caminho das vitórias nesta quarta-feira ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 2, em casa. Já classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o time espanhol precisava do triunfo para espantar o mau momento, e contou novamente com Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar em todos os jogos da primeira fase da competição.

Em termos de classificação, porém, o resultado nada mudou. O Real já estava com a segunda vaga do Grupo H garantida e apenas foi aos 13 pontos. Ficou atrás do Tottenham, que encerrou a primeira fase com um triunfo sobre o APOEL Nicósia e chegou a 16 pontos. Para o Dortmund, restou a terceira posição na chave e a vaga na Liga Europa.

Nesta quarta, o Real começou a todo vapor e arriscou pela primeira vez aos dois minutos, com Cristiano Ronaldo. Mas foi aos sete que a equipe abriu o placar. O português recebeu com liberdade pela esquerda, cortou para o meio e tentou o passe para Isco. O meia não conseguiu o domínio, mas a sobra ficou com Borja Mayoral, que foi esperto para dar belo toque por cobertura.

O time espanhol tinha amplo domínio, encontrou um Dortmund atônito e aproveitou para ampliar quatro minutos depois. Após cruzamento da direita, Kovacic dominou e tocou para Cristiano Ronaldo. O português dominou e bateu com estilo, no ângulo esquerdo do goleiro, para marcar um golaço.

Theo Hernández ainda assustou mais uma vez antes que o Dortmund finalmente acordasse. Aos 26 minutos, Pulisic fez ótima jogada e tocou para Kagawa, mas o japonês parou em Navas. Oito minutos depois, Aubameyang recebeu passe preciso de Bartra e ficou sozinho na área, mas pegou mal na bola e jogou para fora.

Aos 41, foi a vez de Isco fazer bela jogada pela esquerda e tocar para Mayoral, que bateu rente à trave. Mas o Dortmund era melhor e diminuiria no minuto seguinte. Schmelzer aproveitou cochilo de Isco, avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Aubameyang, que finalizou para a rede.

O time alemão voltou embalado para a etapa final e chegaria ao empate logo aos três minutos. Kagawa recebeu na intermediária e deu belo toque de letra para Aubameyang. Em posição duvidosa, o atacante ficou de frente para Navas, mas parou no goleiro. Para sua sorte, a sobra ficou com o próprio gabonês, que deu lindo toque por cobertura para empatar.

Desta vez, foi o Real Madrid que acordou com o gol e passou a pressionar intensamente o Dortmund. Cristiano Ronaldo tentou de primeira aos seis, mas jogou rente à trave. Ceballos também arriscou e errou o alvo, aos 18. Mas depois de tanto insistir, o terceiro saiu aos 35. Mayoral ajeitou de cabeça para Lucas Vázquez, que emendou de primeira no canto esquerdo do goleiro.

TOTTENHAM ATROPELA

Na outra partida da chave, o Tottenham nem precisou de todos os seus titulares para vencer com facilidade e encerrar em alta sua ótima campanha na primeira fase. Com um time misto, Llorente, Son e N'Koudou marcaram para garantir o triunfo por 3 a 0 sobre o APOEL Nicósia, em Wembley.