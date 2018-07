Ronaldo alerta para 'instabilidade' na seleção após saída de Mano

"Eu não faria desta maneira, mas não estou lá", afirmou o integrante do Comitê Organizador Local da Copa de 2014 a jornalistas durante visita ao autódromo de Interlagos para o GP do Brasil.

"Fiquei surpreso. Não é boa essa instabilidade, mas vamos esperar janeiro para ver", acrescentou.

Mano foi demitido na sexta-feira após dois anos no cargo por decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin. O novo treinador será anunciado no começo de janeiro, segundo a entidade.

Ronaldo trabalhou com Mano Menezes e foi campeão paulista e da Copa do Brasil com o treinador no Corinthians em 2009.

Entre os cotados para assumir a seleção estão Luiz Felipe Scolari, campeão mundial em 2002, Tite, técnico do Corinthians, e Muricy Ramalho, treinador do Santos.

Questionado sobre a possibilidade de Pep Guardiola, ex-técnico do Barcelona, comandar o Brasil, Ronaldo respondeu: "Guardiola é o melhor treinador do mundo hoje, ele mudou a forma de jogar futebol, mas não sei se o povo brasileiro aceitaria um estrangeiro".

O diretor de seleções da CBF, Andrés Sanchez, afirmou na sexta-freira ser contra a ideia de um treinador estrangeiro no Brasil.

Ao lado do meia-atacante Lucas, do São Paulo, Ronaldo visitou os boxes da Williams e ganhou um capacete do piloto brasileiro Bruno Senna.

Perguntado se sua agência de marketing poderia trabalhar com Senna, o ex-jogador disse que sim: "Bruno é um grande nome".

(Por Camila Moreira e Tatiana Ramil)