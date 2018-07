Ronaldo Angelim minimiza pressão no Flamengo Apesar da situação difícil no Flamengo, o zagueiro Ronaldo Angelim afirmou que os jogadores estão acostumados com a pressão e seguirão confiantes para a partida contra o Guarani, pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes lutam contra o rebaixamento e uma derrota pode ser decisiva no sábado.