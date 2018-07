Ronaldo Angelim se diz pronto para encarar o Corinthians

Herói do título do Flamengo no Brasileirão no ano passado, o zagueiro Ronaldo Angelim também quer fazer a diferença na Copa Libertadores. Às vésperas do duelo contra o Corinthians, o defensor avisou que está pronto para jogar os 90 minutos da partida, a primeira das oitavas de final.

"Estou recuperando o melhor da minha forma física e técnica. Já estou 100% em condições de atuar os 90 minutos e espero agora melhorar a cada dia", afirmou o zagueiro, que era titular do técnico Andrade, demitido na semana passada.

Agora, Angelim quer ser titular da equipe que será comandada pelo interino Rogério Lourenço. "É o tipo de jogo que todo atleta gosta de participar. Serão dois jogos com os estádios cheios e as duas maiores torcidas do país estarão de olho", declarou o zagueiro, que pregou atenção para surpreender o rival paulista.

"O importante é ficar atento durante toda a partida para aproveitarmos quando as chances aparecerem", afirmou. O defensor, porém, não descartou se arriscar no ataque. "Minha função é de evitar gols, mas quando marco um também fico feliz por ajudar o time".