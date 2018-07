Ronaldo anuncia fim da carreira aos 34 anos

Três vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante vinha se queixando de dores no corpo e decidiu parar antes do final de seu contrato com o Corinthians, no fim deste ano.

"A cabeça até quer continuar, mas o corpo não agüenta mais," disse Ronaldo à TV Globo.

Ronaldo começou a carreira no Cruzeiro e aos 17 anos foi convocado para defender a seleção brasileira que seria campeã do Mundial de 1994.

A partir daí, ganhou a Europa, atuando no holandês PSV, Barcelona (onde teve alguns de seus melhores momentos), Inter de Milão, Real Madrid e Milan.

Depois de sofrer sérias lesões no joelho, que ameaçaram sua carreira, ele foi artilheiro da Copa de 2002, quando o Brasil levou seu quinto título mundial.

Após nova contusão, quando atuava pelo Milan, Ronaldo voltou ao País para jogar no Corinthians. O melhor momento dele no clube paulista foi justamente no começo do contrato, o primeiro semestre de 2009, ajudando nas conquistas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil.