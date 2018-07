Ronaldo anuncia nesta segunda o fim da sua carreira

Dezoito anos depois de sua estreia pelo Cruzeiro, mais de 400 gols em sete clubes e na seleção brasileira, incluindo quinze gols em Copas, o melhor jogador do mundo em 1996, 1997 e 2002 cedeu ao cansaço.

Ronaldo já havia anunciado os planos para se aposentar ao final da temporada, quando terá 35 anos. Ele teria a companhia do ex-companheiro de Corinthians Roberto Carlos, que desistiu de pendurar as chuteiras no fim de 2011 e vai jogar por dois anos no futebol da Rússia.

Ao anunciar a aposentadoria imediata, Ronaldo terá feito sua última partida no futebol contra o Tolima, na eliminação corintiana na Copa Libertadores. Na ocasião, teve atuação apagada e deixou o campo visivelmente abatido e confuso. Pode ter sido sua última imagem como jogador profissional.