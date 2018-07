Ronaldo anuncia que é pai de garoto de 5 anos

O atacante Ronaldo admitiu na noite de terça-feira que é pai de Alex, fruto de um relacionamento com uma brasileira, Michele Umezu, no Japão, quando ele defendia o Real Madrid - o time estava em pré-temporada na Ásia em julho de 2004.

A confirmação do atacante foi dada via Twitter - rede de microblogs na internet. "O resultado do exame comprovou o que meus sentimentos me mostraram na hora em que vi o Alex. Alex é meu filho, irmão de mais de mais 3 crianças lindas como ele. E me terá sempre como pai para todos prazeres e deveres. Seja bem vindo".

O garoto vive com a mãe, que é garçonete em Cingapura, onde tem um pai adotivo. Ronaldo, de férias no Corinthians após a disputa do Campeonato Brasileiro, já tem outros três filhos: Ronald, de 10 anos, filho de Milene Domingues, além de Maria Sophia, de 2 anos, e Maria Alice, que nasceu neste ano, que são frutos de seu atual casamento com Bia Antony.