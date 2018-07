Ronaldo anuncia retorno ao Corinthians no domingo

O atacante Ronaldo revelou nesta quarta-feira que voltará ao time do Corinthians no jogo de domingo, contra o Guarani, em Campinas. O jogador não entra em campo desde o dia 8 de setembro, quando o time paulista empatou com o Atlético-PR por 1 a 1, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Conto com a torcida e pensamento positivo de vcs hoje [para o jogo com o Vasco]. Domingo estarei de volta e ajudarei o time!", confirmou Ronaldo, em sua página no Twitter. Com problemas musculares e uma lesão na panturrilha, Ronaldo jogou apenas três partidas neste Brasileirão. Marcou dois gols, ambos de pênalti.

Em seu retorno, o atacante tentará devolver o Corinthians às vitórias. Sem técnico, já que Adílson Batista foi demitido no domingo, o time busca a reabilitação, após cinco jogos sem triunfos, para seguir na briga pelo título do Brasileirão. O Corinthians, que liderou a tabela por 11 rodadas, ocupa a terceira colocação, atrás do Fluminense e do líder Cruzeiro.