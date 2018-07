Ronaldo aposta em melhora do Corinthians com Tite

Ronaldo apostou nesta terça-feira que a situação do Corinthians pode viver nova reviravolta no Campeonato Brasileiro. Pelo Twitter, o atacante disse que o time deve melhorar com a chegada do técnico Tite, confirmado após o empate sem gols com o Guarani.

Depois de liderar boa parte do Brasileirão, a equipe caiu de rendimento e não vence há sete rodadas. Agora na terceira colocação, o Corinthians tenta se reabilitar no clássico com o Palmeiras no domingo, quando deve ter reforços importantes, como Bruno César, Jucilei e Alessandro.

"Acho que teremos voltas importantes, a chegada do Tite, enfim temos boas chances de melhora", garantiu o atacante, que também está recuperado de contusão e chegou a marcar dois gols diante do Guarani, ambos anulados pela arbitragem.

Otimista, Ronaldo disse ainda que o empate de domingo foi um bom resultado, ainda mais depois da derrota do líder Cruzeiro. "Mesmo sem conseguir a vitória no final de semana, tiramos um ponto de diferença do líder e seguimos vivos no campeonato", disse o jogador.