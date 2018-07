Ronaldo chama Vinicius Junior de 'maior esperança do Brasil' ao recebê-lo no Real

Convidado pelo Real Madrid para recepcionar Vinicius Junior na apresentação oficial do atacante como novo reforço do clube espanhol, ocorrida nesta sexta-feira, no Santiago Bernabéu, o ex-jogador Ronaldo exaltou a importância que o jovem de 18 anos tem ao qualificá-lo como "maior esperança do futuro do futebol do Brasil".

Ex-atleta do Flamengo e contratado em maio de 2017 por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), Vinicius Junior foi festejado no campo por um bom número de torcedores que foram prestigiá-lo no estádio do clube, onde também posou para fotos, beijou a camisa do Real e brincou com Ronaldo.

Pouco depois, já vestindo um terno, Vinicius Junior concedeu entrevista coletiva ao lado do ex-atacante, que deu conselhos ao jovem em um breve discurso no qual exaltou a grande oportunidade que o jogador terá ao vestir a camisa do clube mais vitorioso da história do futebol.

"Vinicius é um jogador com muita qualidade, muito talento, é a maior esperança do futuro do futebol do Brasil. Vinicius, você chega a uma casa espetacular, onde fui mais feliz jogando futebol e onde conquistei as coisas mais importante de minha carreira", afirmou o Fenômeno, ao se referir aos feitos como jogador de clube.

Em seguida, o ex-atacante admitiu que não é tão simples a adaptação a uma equipe tão grande e com tamanha exigência por parte dos torcedores, mas lembrou que no Real ele terá condições únicas para brilhar.

"Pode ser que seja difícil no início, mas é o melhor lugar onde você pode estar. Todos os jogadores sonham em vestir a camisa do Real Madrid e agora ele tem a oportunidade de mostrar que está se sacrificando para conquistar seu sonho. Te desejo toda a sorte do mundo neste desafio e estaremos todos aqui para cuidar de tudo o que precisar", reforçou Ronaldo, que pelo Real foi campeão mundial de clubes em 2002, mesmo ano em que foi artilheiro e grande nome da campanha do pentacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele também faturou nesta sua passagem pelo clube, que foi até 2007, dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Espanha.

Após o discurso de Ronaldo, Vinicius Junior disse obrigado ao ex-jogador ao comemorar a sua chegada ao Real Madrid. "Estar aqui é uma sensação única. Me faltam palavras para defini-la. Tudo o que fiz pelo Flamengo posso fazer aqui, e melhor. Quero agradecer ao Ronaldo, um mito, alguém a quem segui sempre. É incrível estar ao seu lado. Me sinto muito feliz de assinar meu contrato com o Real Madrid", disse.

"Vou colocar esta camisa com muito orgulho e dar alegria aos torcedores do Real Madrid. Meu objetivo é sempre ganhar mais, estou obcecado por crescer. Sempre quero estar no topo e por isso escolhi o Real Madrid. Quero ganhar títulos aqui", reforçou o ex-flamenguista, que também foi presenteado com um relógio e com uma réplica em miniatura do Santiago Bernabéu após assinar o acordo com o Real.

A apresentação de Vinicius Junior ocorreu no palco de honra do estádio, no qual foi exibido também um vídeo com um compacto dos melhores momentos da carreira do atacante, sendo muito deles pelas seleções brasileiras de base. Nesta sua apresentação, o seu nome foi estampado nas costas do uniforme que vestiu, mas o mesmo ainda não contou com o número que ele irá usar.