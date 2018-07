Ronaldo comemora resultado de ex-time na Bombonera: 'Vai Corinthians' BRASÍLIA - O ex-jogador e integrante do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 Ronaldo Nazário comemorou o empate conquistado pelo seu ex-clube na primeira partida da final da Libertadores da América. O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Boca Juniors no estádio La Bombonera, em Buenos Aires