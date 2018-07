Ronaldo compara Copa do Mundo no Brasil à Olimpíada de Sochi

SÃO PAULO - As incertezas vividas pelo País às vésperas da Copa do Mundo não tiram o sono de Ronaldo. Nesta sexta-feira, em Florianópolis, o membro do Comitê Organizador Local (COL), comparou a preparação da 2014 à dos Jogos Olímpicos de Sochi e disse torcer no sucesso da competição organizada pelo Brasil. Para o ex-atacante, o fato também marcou o megaevento russo, que chegará ao fim no próximo domingo após 17 dias de competições.

"O evento em Sochi está sendo um grande sucesso. A gente espera que isso aconteça aqui também. É um grande trabalho, um trabalho muito longo, com uma equipe gigantesca, para que tudo dê certo na hora da competição", disse Ronaldo durante entrevista coletiva em Florianópolis.

De acordo com o membro do COL, as principais incerteza em relação à Copa 2014 estão ligadas aos atrasos, às manifestações e à segurança durante o período dos jogos. Escolhido sede do Mundial há mais de seis anos - no dia 30 de outubro de 2007 - , o País entregou oito estádios, dos 12 previstos.

As obras de mobilidade urbana e dos aeroportos tambpem foram marcadas por atrasos e exclusões da Matriz de Responsabilidades, lista dos projetos prioritários da Copa. Já a Copa das Confederações, evento considerado teste para o Mundial, acabou marcada pela onda de protestos pelas cidades do País. As sedes da competição também foram palco de manifestações no entorno dos estádios.

A abertura da Copa do Mundo está marcada para o dia 12 de junho, na Arena Corinthians, em São Paulo. Na ocasião, a seleção brasileira enfrentará a Croácia. A final ocorrerá no Maracanã, no dia 13 de julho.