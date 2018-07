Ronaldo confirma presença no Corinthians para jogo contra o Flamengo

Para evitar qualquer dúvida, o atacante Ronaldo tratou de avisar nesta segunda-feira que estará em campo pelo Corinthians para enfrentar o Flamengo, quarta, no Estádio do Engenhão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Através do Twitter, ele garantiu que está em condições de encarar o terceiro jogo seguido, depois de ajudar o time no empate com o Guarani e na vitória sobre o Palmeiras.

Ronaldo ficou mais de um mês sem jogar, por causa de uma lesão na panturrilha direita e da luta para recuperar em forma física. Por isso, existia uma certa apreensão entre os torcedores corintianos se ele aguentaria três jogos seguidos. Mas o atacante descartou a possibilidade de ter um descanso e confirmou presença no duelo no Rio.

"Vou estar à disposição para jogar na quarta. Estou convocado para o jogo e espero poder ajudar o Corinthians", escreveu o atacante na noite desta segunda-feira, depois de treinar com os companheiros no CT do Parque Ecológico - foi apenas um trabalho de recuperação física para quem atuou no clássico do dia anterior.

Desfalques. Enquanto isso, a recuperação do atacante Dentinho, que sofreu lesões musculares na coxa direita, está sendo lenta e gradual. Por enquanto, ele só realiza treinos físicos, sem bola. Sua presença na partida contra o Flamengo está descartada. O também atacante Jorge Henrique, outro lesionado, já corre no campo, mas não tem previsão de volta.