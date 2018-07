Ronaldo contra Zidane? Vem aí Copa do Mundo das Lendas

Ronaldo Fenômeno contra Zidane? Beckham buscando um título mundial pela Inglaterra? Ruud Gullit em ação pela Holanda? Uma empresa de marketing esportivo holandesa, com ajuda do Catar, garante que vai reunir ex-jogadores de futebol em um torneio chamado de Copa do Mundo das Lendas. A competição será realizada no México em 2017.

Este é o plano da World Sport Company e da Aspire Academy, um centro de formação de atletas sediado em Doha, capital do Catar. O anúncio foi feita na terça-feira em Berlin, no congresso Aspire4Sport. A ideia é reunir jogadores 'recém-aposentados', entre 35 e 45 anos.

Segundo os organizadores, serão reunidas 12 seleções: Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Holanda, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, África do Sul e Japão. O argentino Verón, o espanhol Mendieta e o mexicano Jorge Campos são embaixadores do evento.

“Conversamos com muitos países, e foi difícil conseguir o respaldo de todos. Precisávamos do apoio da Fifa e da Federação Mexicana de Futebol. Existem 120 milhões de pessoas no México, todas loucas por futebol. Não escolhemos o México só pela estrutura, mas também pelo amor que o país tem por este esporte”, afirmou Jawid Bunyadi, empresário da World Sport Company.

Um detalhe importante: por causa da idade dos jogadores, as partidas teriam duração de 60 minutos, com dois tempos de 30 minutos.