Ronaldo critica aumento de parlamentares no Twitter

O atacante do Corinthians Ronaldo, um dos jogadores de futebol com maior participação no Twitter, ironizou em sua página na rede social nesta quinta-feira, 16, o aumento de 62% no salário dos parlamentares brasileiros.

"Alguém aqui recebeu 62% de aumento no salário como presente de Natal?", questionou o jogador na rede o aumento aprovado pelos parlamentares em votação relâmpago no último dia 15 deste mês.

Esta não é a primeira vez que o Fenômeno utiliza a rede social para passar um recado. Recentemente, confirmou em primeira mão que era pai de uma criança, e também fez duras críticas às companhias aéreas brasileiras.