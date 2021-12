Ronaldo escreve carta após comprar o Cruzeiro: 'É a minha vez de abrir as portas para o time'

Ronaldo Fenômeno estreou pelo Cruzeiro aos 16 anos e deu início à sua vitoriosa carreira no futebol. Com 45, ele retornou, desta vez, para comprar 90% das ações do clube e ajudar na reformulação de um dos times mais vitoriosos do futebol brasileiro. Neste domingo, ele voltou a falar do motivo que o levou a investir na equipe celeste.

"Voltei porque acredito na volta do Cruzeiro. Não tenho todas as respostas para as perguntas que me faço e, possivelmente, não terei para todas as perguntas que vocês me farão. O que eu sei é que aquele garoto que aprendeu no Cruzeiro que os seus sonhos eram possíveis me faz hoje acreditar que é possível tirar o clube de refém dessa crise", postou o atleta nas redes sociais.

A situação é delicadíssima. A dívida do Cruzeiro chega na casa de R$1 bilhão. Além disso, o time vai para o seu terceiro ano consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ronaldo investirá R$ 400 milhões no futebol do Cruzeiro. Ele adquiriu 90% das ações do clube, que teve o estatuto mudado com a aprovação da SAF.

"Chegou a hora de voltar. É a minha vez de tentar abrir portas para o time. Não como herói. Não com super poderes para, sozinho, mudar a realidade. Mas com imensa responsabilidade. Com gestão inteligente e sustentável para um crescimento de médio e longo prazo. Com a lealdade de 9 milhões de apaixonados", completou.

Veja o texto do ex-atacante Ronaldo, agora dono de 90% das ações do Cruzeiro

Em 25 de maio de 1993, entrei em campo pela primeira vez como profissional. Lembro como se fosse ontem da minha emoção ao receber a camisa do Cruzeiro. Eu só tinha 16 anos.

O pouco tempo que fiquei no time se justifica por uma razão: quase 30 anos depois, digo sem nenhuma dúvida que o Cruzeiro me deu a maior oportunidade da minha vida. Foi com a camisa azul celeste que tive a certeza que os meus sonhos de garoto eram possíveis.

Em 8 de agosto de 1994, a despedida do clube que abriu pra mim as portas do mundo; que me proporcionou sentir as primeiras grandes emoções no futebol; que me fez artilheiro, campeão, jogador da seleção; e que me preparou para tudo o que viria adiante.

Há dois anos, vi esse time centenário pelo qual tenho extrema gratidão ser rebaixado pela primeira vez; vi a tristeza tomar conta de uma das maiores torcidas do país. Doeu em mim.

E sinto ainda mais por saber que é sintoma do estado em que se encontra o futebol brasileiro, parado no tempo. O que seria daquele moleque de 16 anos sem a oportunidade de conquistar o mundo com a bola nos pés?

Não tenho todas as respostas para as perguntas que me faço e, possivelmente, não terei para todas as perguntas que vocês me farão. O que eu sei é que aquele garoto que aprendeu no Cruzeiro que os seus sonhos eram possíveis me faz hoje acreditar que é possível tirar o clube de refém dessa crise.

Chegou a hora de voltar. É a minha vez de tentar abrir portas para o time. Não como herói. Não com super poderes para, sozinho, mudar a realidade. Mas com imensa responsabilidade. Com gestão inteligente e sustentável para um crescimento de médio e longo prazo. Com a lealdade de 9 milhões de apaixonados.

Começamos agora um novo capítulo na história do clube. Volto porque acredito na volta do Cruzeiro! Volto pra ser parte da mudança do futebol brasileiro.