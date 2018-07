Ronaldo dá receita para fase do Real: 'Melhor vestiário que já estive'

Após o título da Liga dos Campeões e o recorde histórico de 16 vitórias consecutivas, pode-se dizer que o Real Madrid vive uma de suas melhores fases na história. Para o craque e motor da equipe, Cristiano Ronaldo, o segredo está na harmonia do vestiário.

"Provavelmente, é o melhor vestiário em que estive em toda a minha carreira. Estou muito feliz, meus companheiros de equipe são maravilhosos. A equipe técnica também é grande parte deste vestiário bem sucedido, então todos nós estamos felizes", afirmou o português.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 33 pontos, dois a mais do que o rival Barcelona. Em 13 rodadas, os merengues marcaram nada menos do que 48 gols, em uma média impressionante de quase quatro gols por partida. Destes, 20 foram marcados por Cristiano Ronaldo.