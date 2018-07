Ronaldo dá uma alfinetada no Palmeiras

SÃO PAULO - Ronaldo, com todo o seu carisma, alfinetou os torcedores do Palmeiras ao comentar no programa Bem, Amigos, da SporTV, a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O maior artilheiros de todas as copas, com 15 gols, e eterno 'louco' do Banco de Loucos do Corinthians, o ex-jogador ironizou a falta de planejamento do clube e a possibilidade de o time ser bicampeão da Segundona em 2013.

"Na minha agência, a 9ine, a maioria torce para o Palmeiras e vejo que caiu o rendimento no trabalho. Tem sido duro para eles, mas, enfim, até manga cai do pé, né? O Palmeiras também pode cair. Mas tem uma coisa: vai jogar a Libertadores no ano que vem e pode ser bicampeão da Segunda Divisão. Olha que beleza!"

Ronaldo também condenou a diretoria do Palmeiras sobre a discussão do gol irregular de Barcos e da tentativa de o jogo com o Inter ser anulado. "O Palmeiras é grande demais, é um grande clube e não precisava passar por esse momento, nessa situação, e o clube ainda reclama do gol anulado. Meu Deus, o gol foi irregular! Não tem o direito de reclamar. Agora, se é porque está caindo para a Segunda Divisão, tem de tomar uma lição, se preparar, fazer um planejamento melhor para o próximo ano. Por exemplo, fez muito bem ao Corinthians cair para a Segunda Divisão em 2007. O clube fez um planejamento melhor e hoje está colhendo os frutos.

"