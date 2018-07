Ronaldo defende efetivação de Fernandinho entre titulares da seleção

O Brasil enfrenta os chilenos no sábado, em Belo Horizonte.

A seleção se classificou em primeiro lugar no grupo A com 7 pontos, mas não apresentou ainda um futebol consistente na Copa, apesar da goleada sobre Camarões na última rodada por 4 x 1.

A equipe melhorou contra os africanos com a entrada no meia Fernandinho, do Manchester City, na vaga de Paulinho. Ele marcou, deu passes e fez um gol na goleada brasileira.

“Eu vi todos os jogos, e no segundo tempo (contra Camarões) foi o melhor da Copa e há que considerar que Paulinho foi bem, indiscutível, mas se machucou e não voltou bem“, disse o ex-jogador, que foi companheiro de Paulinho no Corinthians, a jornalistas.

“Acho que o Felipão tem a duvida até o fim, mas o segundo tempo com Camarões foi excelente... Já é eliminatória e ninguém quer perder”, acrescentou.

O ex-jogador Ronaldo, campeão do mundo sob comando do técnico Luiz Felipe Scolari em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão, entende que o Brasil ainda pode evoluir na competição e atribui parte desse crescimento a entrada de Fernandinho.

O técnico brasileira mantêm o mistério sobre a possível mudança e a seleção brasileira ainda tem mais dois treinos, um na Granja Comary, em Teresópolis, e outro em Belo Horizonte, antes da partida com os chilenos.

O Brasil enfrentou o Chile nas oitavas de final da Copa do Mundo em 1998, quando Ronaldo ainda era atacante da seleção, e em 2010. Nas duas ocasiões o Brasil passou com facilidade.

O Chile, no entanto, conseguiu vencer e eliminar a campeã mundial Espanha, e, trouxe para a Copa do Brasil uma das suas melhores gerações da história. A seleção chilena chegou à semifinal da Copa de 1962, realizada em seu país, quando também foi eliminada pelo Brasil, que acabaria se sagrando bicampeão mundial.

NEYMAR, O CARA

Ronaldo destacou o desempenho de Neymar na Copa do Mundo. O brasileiro é um dos artilheiros do Mundial com 4 gols e foi fundamental na classificação para a segunda fase.

Para o ex-atacante, Neymar tem um desempenho melhor que o do argentino Messi, autor de quase todos os gols da Argentina no torneio até aqui.

“Melhor da Copa do Mundo, uma imensa carteira de recursos técnicos e está arrebentando. O Messi é uma ótima atração e o Neymar é o cara da Copa”, disse Ronaldo.

“Messi ainda está se soltando e tem muito a mostrar. A Argentina ainda vai crescer assim como o Brasil... uma final entre os dois seria um sonho, mas vou torcer para Argentina perder antes”, acrescentou em tom brincadeira.

Ronaldo também condenou a mordida do Atacante uruguaio Luis Suárez, que resultou numa pena de 9 jogos oficiais de suspensão, 4 meses longe de qualquer atividade esportiva e multa de quase 250 mil reais.

”Não faço parte do comitê que julgou, mas futebol tem que usar futebol para o bem”, avaliou Ronaldo.

(Edição de Eduardo Simões)