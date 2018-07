Ronaldo descarta ‘marmelada’ e afirma que o Fluminense vai perder pontos

SÃO PAULO - Parte dos torcedores de São Paulo e Palmeiras querem que os times facilitem os jogos contra o Fluminense para prejudicar o Corinthians na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Entre os jogadores, esta possibilidade sequer é cogitada. Ronaldo, por exemplo, está certo de que a equipe carioca, líder da competição, perderá pontos na reta final.

Veja também:

Fã pergunta ‘cadê o gordo?’ e Ronaldo sorri com a brincadeira durante entrevista

Ronaldo garante que estará em campo nas quatro últimas rodadas do Brasileirão

Corinthians obtém efeito suspensivo e recupera mando

"O Fluminense está na nossa frente, mas ainda vai perder pontos. Por isso temos que nos preocupar em fazer os nossos para sermos campeão", declarou o Fenômeno. O Corinthians tem 60 pontos, assim como o Cruzeiro. A equipe tricolor do Rio de Janeiro tem 61, quando faltam quatro rodadas para o fim do Brasileirão.

Com longa experiência no mundo da bola, Ronaldo disse que jamais viu alguém ‘entregar’ um jogo. "No profissionalismo isso não acontece, ninguém entra em campo tentando perder".

Por isso, ele acredita em grande emoção nesta fase decisiva do Campeonato Brasileiro. "Acho que tudo vai ser decidido só na última rodada. Para o torcedor, todos que acompanham, é emocionante".