Ronaldo desfalca Real em clássico e é dúvida para terça

"Cristiano Ronaldo teve um problema muscular outro dia (quarta, contra o Borussia) e não está entre os relacionados. Vamos ver como será sua evolução para terça-feira. Esperamos que o problema físico melhore a partir de hoje (sexta)", explicou o auxiliar Aitor Karanka, escalado para conceder entrevista coletiva.

No treino desta sexta-feira, Ronaldo correu por apenas cinco minutos e depois se retirou para os vestiários. Sem ele, o Real vai atrás de pelo menos um empate no Vicente Calderón. Assim, se manterá três pontos à frente do Atlético de Madrid no segundo lugar. Também impede que o Barcelona comemore o título já neste sábado, com cinco rodadas de antecedência.