Ronaldo diz que volta confiante no título corintiano

Sem vencer há seis rodadas - quatro derrotas e dois empates -, o Corinthians caiu da primeira para a terceira colocação do Brasileirão, ficou sem técnico após a demissão de Adílson Batista e está em crise. Mas a torcida corintiana tem um bom motivo para ficar esperançosa: Ronaldo volta ao time no domingo, contra o Guarani, em Campinas. E o atacante ainda aposta na conquista do título.

Afastado desde o dia 8 de setembro, quando o Corinthians empatou com o Atlético-PR, ainda pela 20ª rodada do Brasileirão, Ronaldo anunciou na noite de quarta-feira, via Twitter, que voltaria a jogar no domingo. Nesta quinta, ele deu uma entrevista coletiva para confirmar seu retorno e para revelar que já está recuperado fisicamente após a contusão na panturrilha direita.

"Para mim, o importante é estar dentro de campo. Quero estar em campo, porque aí, sim, sei que posso ajudar", avisou Ronaldo, reforçando que o Corinthians ainda tem boas chances de ser o campeão. "Espero ser importante na volta ao time, espero ser decisivo como sempre fui. É o melhor momento para voltar, o campeonato está aberto. Estamos apenas a cinco pontos do líder."

Por causa dos seguidos problemas físicos e médicos, Ronaldo disputou apenas três dos 29 jogos realizados pelo Corinthians no Brasileirão. Mas ele agora acredita que terá condições de jogar as nove partidas que faltam para o final do campeonato. E, assim, poderá ajudar na luta corintiana pelo título - o time está com 49 pontos, cinco a menos do que o líder Cruzeiro.