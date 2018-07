Ronaldo diz ter missão de fazer povo acreditar na Copa Conselheiro do Comitê Organizador Local (COL), o ex-jogador Ronaldo Nazário resumiu como o de um garoto propaganda seu principal papel na organização do evento. "A minha principal missão é fazer com que brasileiro acredite nisso. Fazer com que brasileiro fique orgulhoso de receber a Copa do Mundo, que é o maior evento do mundo", disse Ronaldo em entrevista coletiva ao lado do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, nesta segunda-feira, em Brasília.