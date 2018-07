Ronaldo é a esperança de vida nova ao Corinthians Com Ronaldo em campo, o Corinthians define neste domingo qual o rumo tomará no Campeonato Brasileiro. Sob enorme pressão da torcida, que não admite outro tropeço após seis jogos sem vitória e cobrou, rispidamente, os jogadores na última sexta-feira, o time precisa acabar com o jejum diante do Guarani, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, para voltar à briga pelo título. Novo deslize praticamente o limita à luta pela Libertadores, o que tornaria o ano do centenário um enorme fracasso.