Ronaldo e Anderson Silva se enfrentam no paintball. Confira imagens

SÃO PAULO - A parceria com a 9ine, empresa de assessoria de Ronaldo, uniu ainda mais o ex-atacante da seleção brasileira ao lutador do UFC Anderson Silva. Vistos frequentemente juntos, os dois posaram para uma foto, postada no Instagram de Ronaldo, após uma partida de Paintball. O "Spider" ficou com a vitória, mas Ronaldo disse querer uma revanche: "@spideranderson levou mto tiro ontem à noite. Mas meu time perdeu! Quero revanche em L.A"

Juntos, os amigos assistiram a final do Brasil Open. Anderson postou também em sua página uma foto fazendo uma brincadeira com a estátua de Ronaldo, dada por um patrocinador em Beverton, nos Estados Unidos.