Ronaldo é apoiado por torcedores e comove o Corinthians em CT

SÃO PAULO - Criticado e vítima de protestos de muitos torcedores após a eliminação precoce do Corinthians na Copa Libertadores 2011, o atacante Ronaldo viu o outro lado da moeda nesta segunda-feira, dia em que anunciará oficialmente a sua aposentadoria do futebol profissional.

Acompanhado dos filhos Ronald e Alex, Ronaldo foi ao CT Joaquim Grava nesta segunda pela manhã, antes da entrevista coletiva que dará no início da tarde para confirmar o seu adeus, e acabou sendo homenageado por torcedores e jogadores do elenco corintiano.

Ao chegar com seu carro ao local, o Fenômeno viu de perto uma faixa que exibia a seguinte frase no início da mensagem escrita em um cartaz segurado por dois torcedores: "Ronaldo Luiz Nazário: Fé, superação e esperança".

Em seguida, vestindo bermuda e camisa polo e já sem o uniforme de treino que costumava usar como jogador do Corinthians, Ronaldo foi até o gramado do CT do clube, reuniu todos os jogadores no banco de reservas do local e fez um discurso, que foi ouvido também por membros da comissão técnica e da diretoria corintiana.

Comovidos com as palavras do Fenômeno, que se emocionou durante o discurso, todos o aplaudiram de pé. Em seguida, eles abraçaram o astro. A entrevista coletiva na qual o craque anunciará a sua aposentadoria está marcada para as 12h40 desta segunda.

