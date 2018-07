Ronaldo e DIS negam acerto de Paulo Henrique Ganso com Corinthians

SÃO PAULO - O ex-atacante Ronaldo negou nesta terça-feira que o meia Paulo Henrique Ganso tenha chegado a um acordo com o Corinthians para defender o time após o fim da participação do Santos na Copa Libertadores da América deste ano. O ex-jogador se retratou publicamente após o jornal Lance! publicar reportagem nesta terça confirmando um acerto entre o meio-campista e o clube do Parque São Jorge.

Segundo o diário esportivo, Ganso aceitou salários e bases do contrato após uma reunião ocorrida na última sexta-feira, que contou com a presença do Fenômeno. Por meio de sua página no Twitter, porém, Ronaldo negou que tenha interesse em levar o meia santista para o Corinthians. Ele disse que apenas fez uma proposta para tentar contratar o atleta para sua agência de marketing esportivo, a 9ine, para poder explorar a imagem do jogador.

"Bom dia. Quero deixar claro que meu contato com o Ganso foi para trazê-lo como cliente da 9ine. Não tenho interesse em tirá-lo do Santos", disse Ronaldo, que foi apontado, porém, como decisivo na negociação que levou o atacante Adriano para o Corinthians.

Em sua apresentação oficial como jogador do clube, Adriano confirmou que Ronaldo participou das negociações que o levaram ao Parque São Jorge. E a possível ida de Ganso ao Corinthians ganhou força após o presidente do clube, Andrés Sanchez, confirmar, no último dia 4, que tem interesse na contratação do atleta. Na ocasião, o dirigente revelou que "teve e está tendo conversas" no sentido de contratar o meio-campista.

O próprio Ganso nega que já tenha negociado com o Corinthians, mas no último domingo, após o empate por 0 a 0 com o Americana, pelo Paulistão, ele não escondeu o incômodo ao confirmar que foi procurado pela diretoria do Santos antes do duelo com o Colo Colo - vitória por 3 a 2 na última quarta-feira, na Vila Belmiro - para negociar sua renovação de contrato com o Santos. Ele não gostou da forma com a qual foi abordado e se sentiu pressionado.

Mais negativas. Além de Ronaldo, o assessor de imprensa de Ganso, Diogo Kotscho, e Thiago Ferro, representante da DIS, empresa que detém 45% dos direitos econômicos do jogador, se manifestaram nesta terça-feira e também negaram qualquer acerto do jogador com o Corinthians. Eles reclamaram do fato de o meio-campista não ter sido ouvido pela reportagem do jornal Lance!.

Por meio de sua página no Twitter, Kotscho disse: "Não é verdade a matéria do Lance! dizendo que o jogador PH Ganso teria dito sim a uma proposta do Corinthians".

"Sou antigo. Do tempo que jornalista antes de publicar algo ouvia o outro lado. Tipo de matéria que, nos últimos tempos, sempre é plantada em semana decisiva. Ninguém do Lance! procurou o atleta para confirmar a info (informação)". Ele ainda esclareceu: "Conversa com representantes da 9ine teve como único objetivo conhecer a proposta da empresa visando uma eventual parceria em patrocínios".

No caso, Kotscho falou em "semana decisiva" pelo fato de que o Santos enfrentará o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira, em Assunção, em duelo fundamental para as pretensões do time na Copa Libertadores, na qual o time corre sério risco de ser eliminado já na primeira fase.

Ferro também mostrou perplexidade com a reportagem publicada pelo Lance!. "A gente fica espantado como um jornal como o Lance! dá uma notícia como essa sem ouvir a outra parte. Não existe nada de verdade, o que houve foi um encontro extremamente informal, com a presença da minha namorada e da namorada do Ganso, no qual fomos conhecer a empresa do Ronaldo", garantiu o representante da DIS, em entrevista à TV Bandeirantes nesta terça-feira.

Segundo Ferro, Ganso ficará no Santos ou acertará a sua ida para um time do futebol europeu, no caso, mais precisamente o italiano. "O Santos quer que o Paulo continue no Santos e nós estamos tentando costurar um acordo para ver se ele continua. Nós conversamos com o Milan e outros clubes. Pelo que ele me passa o sonho dele é jogar na Itália", disse o representante, para depois confirmar que o Milan é hoje o clube que o meia sonha defender e que até agora aparece como favorito para contratá-lo no caso de ele deixar o Santos.

Ao ser questionado pela TV Bandeirantes sobre a existência de uma proposta do Milan que giraria em torno de 30 milhões de euros para contratar o jogador, Ferro não confirmou a informação, mas também não a desmentiu. "É mais ou menos por aí", admitiu.

