Ronaldo é homenageado pelo Corinthians no Pacaembu

SÃO PAULO - Desta vez não teve choro. Mas também foi emocionante. Torcida, diretoria e companheiros de Corinthians fizeram uma bela festa para homenagear Ronaldo, neste domingo, no Pacaembu, pouco antes do início do clássico contra o Santos. O ex-camisa 9 entrou no gramado às 15h30, acompanhado dos filhos Alex e Ronald, vestindo uma camisa com "eternamente em meu coração", escrito abaixo do símbolo do Corinthians.

Com o nome cantado forte, o Fenômeno deu a volta olímpica, fez questão de parar em frente a Gaviões da Fiel, deu tchau para todos seus fãs e ainda recebeu uma placa agradecendo os serviços prestados ao clube alvinegro. Abraços no presidente Andrés Sanches e no rapper Rappin Hood e um pronunciamento breve.

"Tenho somente que agradecer a cada momento nesse gramado, cada instante, cada grito da torcida me apoiando. Quero agradecer do fundo do meu coração essa experiência única em minha vida que foi conhecer e vestir a camisa do Corinthians. E dizer que continuarei sendo mais um louco no bando de loucos, obrigado", disse Ronaldo, emocionado.

Antes de ir para as tribunas para ver o clássico, ainda atendeu aos repórteres. "Infelizmente não estava mais conseguindo ser decisivo. Mas foi lindo, maravilhoso, pena que acabou". As torcidas, além dos gritos fortes para o Fenômeno, ainda trouxeram inúmeras faixas e bandeiras em homenagem ao ídolo.

Em campo, os jogadores do Corinthians também prestaram homenagem a Ronaldo. Cada um tinha o número 9 em sua numeração para o clássico. O goleiro Júlio César, por exemplo, usou a camisa 19 e o atacante Liedson, que herdou o posto do Fenômeno, utilizou a 90.

