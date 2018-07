Ronaldo e Messi revelam desejo de jogar juntos: 'Como não?'

Na coletiva que antecedeu a entrega da Bola de Ouro de 2014, os 'arquirrivais' Cristiano Ronaldo Lionel Messi deram declarações surpreendentes. O português, atual detentor do prêmio, afirmou pela primeira vez que gostaria de jogar ao lado do craque argentino em uma mesma equipe. Os dois 'dividem' o prêmio de melhor jogador do mundo há seis temporadas.

"O futebol é o presente, gostaria de ver uma equipe comigo, Messi e Neuer. Seria bonito jogar do lado deles", afirmou o camisa 7 do Real Madrid, deixando a rivalidade com o argentino de lado. Em resposta, Messi seguiu a mesma linha, mas reconheceu a dificuldade de realizar o sonho de milhões de fãs de futebol: "Como não? Sempre é bom jogar com os melhores, Cristiano é um deles. Acho difícil acontecer, mas gostaria", afirmou o capitão blaugraná.

Os dois craques também falaram sobre seus respectivos futuros. Cristiano Ronaldo se disse feliz no Real Madrid, time que defende há cinco anos, mas deixou em aberto a possibilidade de defender outra equipe: "Estou feliz no Real, mas não sei sobre o futuro. Só Deus sabe". O nome do português é constantemente ligado ao Manchester United, sua ex-equipe, onde é idolatrado pela torcida.