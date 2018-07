Ronaldo será participante do sorteio das Eliminatórias

Nesta sexta-feira, a Fifa anunciou que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno fará parte do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, marcado para acontecer no próximo 25 de julho, em São Petesburgo, na Rússia. Ronaldo já havia participado da mesma cerimônia há quatro anos e é a primeira estrela a ser confirmada no evento.

“São muitas as recordações que vêm à minha mente quando penso em minha participação no sorteio de quatro anos atrás”, lembra Ronaldo, campeão mundial em 2002 e maior goleador do Brasil em Copas. “É um momento muito especial, cheio de expectativas para as equipes, torcedores e para o país-sede. Estou ansioso pela cerimônia e curioso para ver os resultados”, completa.

Esta será a primeira vez que as Eliminatórias Sul-Americanas contarão com uma tabela sorteada. Porém, o formato permanece o mesmo: todas as seleções jogam entre si em dois turnos.'Espero trazer sorte ao Brasil', afirma Ronaldo.