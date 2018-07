Ronaldo é poupado e Iarley será titular no Corinthians

O maior astro corintiano voltará a ser poupado nesta quinta-feira pelo técnico Mano Menezes. O comandante anunciou nesta terça que Ronaldo ficará de fora da partida diante do Independiente Medellín, no Pacaembu, na qual o Corinthians tenta confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores. Em seu lugar, entra o também atacante Iarley.

Mano explicou o porquê da ausência do Fenômeno. "O Ronaldo está precisando de um número maior de treinamentos e com maior intensidade. Isso só é possível se ele não for para a partida. Se ele for, não dá para trabalhar com muita intensidade no pós-jogo. Além disso, ele já estava numa sequência muito grande", disse o treinador, lembrando que o centroavante atuou nos últimos seis jogos do time.

Poupado pela última vez em 21 de março, na derrota para o Prudente, Ronaldo já inicia a preparação para a disputa das oitavas de final da Libertadores. Garantido na próxima fase da competição continental, o Corinthians precisa de uma vitória para terminar como o melhor classificado, o que garantiria o mando do jogo de volta até uma possível final.

Sobre a nova dupla de ataque corintiana, Mano indicou que Iarley deve exercer uma função parecida com a de Ronaldo. "Dentinho e Iarley podem formar uma boa dupla. Os dois tem boa movimentação, e ainda podemos fixar o Iarley mais na frente, deixando uma opção de time parecida com a dos últimos jogos", explicou o técnico.

Sem Ronaldo, o Corinthians entra em campo no Pacaembu para enfrentar o Independiente às 21h50 desta quinta-feira. Enquanto o time brasileiro lidera o Grupo 1, com 13 pontos, a equipe colombiana soma apenas seis e já está eliminada da disputa pelas oitavas.