Ronaldo e Valcke lamentam tragédia ocorrida em boate em Santa Maria

FORTALEZA - O ex-jogador Ronaldo e o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, demonstraram neste domingo, em Fortaleza, solidariedade com as famílias das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS). Ambos estavam na capital cearense para acompanhar as primeiras partidas na Arena Castelão, mas antes de falar sobre a reinauguração do estádio - o primeiro dos 12 que serão utilizados na Copa do Mundo de 2014 a receber jogos de futebol -, falaram sobre a tragédia.

"Eu quero deixar meus sentimentos às famílias das vítimas desse terrível acidente", disse o Fenômeno. Valcke diz que falaria em nome da Fifa e como pai. "Eu também sou pai e posso imaginar o que esses pais estão sentindo. Não é normal que os filhos morram antes dos pais", declarou o suíço.

As autoridades do Rio Grande do Sul já informaram que a tragédia no incêndio da boate Kiss deixou 233 mortos. Desse total, 115 corpos já foram formalmente reconhecidos. De acordo com a polícia local, o número de mortos inclui 120 homens e 113 mulheres. Outros 131 feridos estão internados em hospitais da região.