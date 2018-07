Ronaldo e Zidane desfilam em campo sua arte contra a pobreza

PORTO ALEGRE - Os cerca de 60 mil espectadores que estarão presentes na Arena do Grêmio, na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, terão o privilégio de ver em campo alguns dos maiores nomes do futebol atual, e alguns que já viraram lenda.

A décima edição do Jogo Contra a Pobreza traz à América Latina pela primeira vez um elenco dos sonhos, que jogará em prol desta causa. Ronaldo Nazário é a cara do show deste ano, ao lado de Zinedine Zidane. O jogo beneficente, que angaria recursos para a ONU, vai reunir cerca de 50 jogadores e ex-jogaores de diversos países.

Em coletiva de imprensa nesta tarde, Ronaldo brincou ao lado do amigo francês, dizendo que espera sair vitorioso esta noite. "O time do Zidane está muito forte, mas acho que desta vez a gente vai ganhar, ainda mais jogando em casa. A torcida está toda com a gente."

Ronaldo, porém, não deve apresentar toda a sua categoria no gramado. Em um esforço final para perder peso para a atração Medida Certa, da TV Globo, acabou se lesionando. "Não é grave, mas vai trazer consequência para o jogo. Eu precisava perder dois quilos no último domingo para chegar ao vivo no Fantástico. Joguei três horas de futvôlei na areia, quando senti uma fisgada muito forte na virilha. Essa dor ainda está me incomodando bastante. Hoje, infelizmente, não conseguirei jogar do jeito que eu gostaria, mas entrarei em campo."

Questionado sobre uma possível escalação ao lado de Neymar e Romário, Ronaldo brincou: "Acho que dar essa sugestão de ataque para o Parreira e o Felipão às vésperas da Copa do Mundo pode ser um problema."

Já Zidane elogiou o Brasil e seu futebol. Disse que teve sorte de ser escolhido para o evento e que espera a participação de Ronaldo, mesmo por alguns instantes. "É sempre uma grande alegria jogar para 60 mil tocedores e ainda mais no país do futebol. Só de ver o futebol brasileiro me sinto inspirado. Acredito que tenho um pouco do sangue brasileiro."

Ao final da entrevista, Ronaldo chamou a atenção para a principal motivação do Jogo Contra a Pobreza. "O mais importante que temos que ressaltar é essa luta."

O Jogo Contra a Pobreza é realizado anualmente desde 2003, por iniciativa de Zidane e Ronaldo, Embaixadores da Boa Vontade do PNUD. Os recursos arrecadados com a venda dos ingressos já foram investidos em 27 países em desemvolvimento na África, Ásia e América Latina.

ÍDOLOS

"Eu estava numa área comum do hotel e quando vi estava com Zico ao meu lado, o meu maior idolo, e o Zidane do outro, o maior jogador que vi jogar da minha era. Imagina estar do lado desses jogadores! Só agradecendo mesmo", disse Ronaldo, depois de dar aos boas-vindas ao craque francês. "Apesar de ter sido o nosso carrasco em 2002 e 2006, o povo brasileiro te ama. Você é muito querido aqui. Sinta-se em casa."

Jogarão pelo time Amigos de Ronaldo, Dida, Cafu, Roberto Carlos, Junior Baiano, Réver, Djalminha, Neymar, Juninho Paulista, Zico, Romário, Danrlei, Amaral, Lucas, Leandro Damião, Paulinho, Bebeto, Bruno, Serginho, Roger, Edmundo, Emerson, Roque Júnior e Cacá Ferrari.

Já o Amigos de Zizane será formado por Diego Cavalieri, Michel Salgado, Sorin, Dedé, William, Hierro, Ljunberg, Pauleta, Nakata, Falcão, Loco Abreu, Paolo Monteiro, Alex, Jardel, Deco, Solari, Karembeu, Gamarra, Guiñazu, Hulk, Welerson e Vitor Baía.