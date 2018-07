Ronaldo, Elias e Jucilei não treinam, mas não preocupam Três dos principais jogadores do Corinthians não treinaram nesta sexta-feira, mas não preocupam para o jogo decisivo de domingo, contra o Vitória, em Salvador, pela 36ª rodada do Brasileirão. Os volantes Elias e Jucilei ganharam um descanso depois de terem defendido a seleção brasileira no amistoso com a Argentina, na última quarta, em Doha, no Catar. E o atacante Ronaldo foi poupado do trabalho no campo do CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, para evitar uma sobrecarga.