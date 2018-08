Ronaldo elogia estrutura da Juventus e diz que quer entrar para história do clube

Há pouco mais de um mês de casa nova, Cristiano Ronaldo é só elogios para a Juventus. O craque português, que saiu do Real Madrid após passar nove temporadas na Espanha, revelou nesta quarta-feira que está muito feliz na Itália e elogiou bastante a estrutura oferecida pelo clube de Turim, onde sonha em entrar para a história com gols e títulos.

"Foi um surpresa agradável para mim. Aqui se treina duro, duas vezes por dia. Gosto muito do método de treinamento, a mentalidade. É muito, muito profissional", declarou Cristiano Ronaldo em uma entrevista à Dazn, novo canal de televisão que comprou os direitos de transmissão de jogos do Campeonato Italiano. O atacante assinou um contrato nesta quarta-feira para se tornar garoto-propaganda da emissora.

"Sem dúvida, o que fiz no Real Madrid foi incrível. Ganhei tudo lá e deixei muitos amigos, é minha família. Mas a Juventus mostrou que me queria mais que tudo. Me deram uma oportunidade e estou feliz. Quero fazer história com este clube", ressaltou Cristiano Ronaldo.

Para esse objetivo, o português sabe que o título da Liga dos Campeões da Europa é necessário. "Quero ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus. Vamos nos concentrar nela, com meus companheiros, mas sem que seja uma obsessão. Tem que ir passo a passo. Vamos ver o que acontecerá, se será neste ano, no seguinte ou posteriormente", afirmou.

Cristiano Ronaldo falou também sobre o seu gol de bicicleta contra a Juventus, em Turim, na temporada passada, pela Liga dos Campeões. "Sem dúvida, foi o gol mais bonito de minha carreira. E justamente contra o meu clube atual", disse, dando risada. "Logo depois (do gol), a torcida começou a me aplaudir e fiquei impressionado com isso. Muito feliz".