Ronaldo elogia trabalho de Dunga, mas pede calma com a seleção

O técnico Dunga enfrenta uma batalha árdua para reparar o trauma da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas parece, por enquanto, que está seguindo o caminho certo, pelo menos é o que pensa o ex-atacante Ronaldo, que pede calma para o treinador poder desenvolver o seu trabalho.

"É cedo para vermos qualquer mudança na seleção brasileira", disse Ronaldo, em entrevista à Reuters. "Foi muito difícil esquecer a Copa do Mundo e a derrota contra a Alemanha", admite, revelando "não ter engolido" a goleada sofrida por 7 a 1 pelo Brasil na semifinal do Mundial.

"Eu sei que Dunga tem um trabalho muito difícil para fazer, de trazer alguma confiança aos jogadores", acrescentou, ressaltando a história do comandante com a seleção brasileira, com os títulos da Copa América em 2007 e da Copa das Confederações em 2009. Desde que retornou à equipe, substituindo Felipão, em julho, o Brasil venceu todas as seis partidas amistosas disputadas, incluindo o 2 a 1 sobre a Áustria, na terça-feira.

Apesar do bom momento, Dunga precisou lidar com uma controvérsia devido à decisão de nomear Neymar como novo capitão, no lugar de Thiago Silva, que reclamou por não ter sido avisado pelo técnico sobre a mudança. Apesar da polêmica, Ronaldo, um dos maiores artilheiros da história da seleção, com 62 gols em 98 partidas, minimizou o fato. "A história no Brasil é que o técnico escolhe jogadores que têm bastante liderança. Mas acho que Thiago Silva é um grande capitão também, então não vejo problema".

O "Fenômeno" ainda exaltou a importância de Neymar para o time brasileiro. "Ele está em grande forma", disse, reiterando que deseja ver o jovem de 22 anos como um dos três finalistas da Bola de Ouro. Ainda sobre o prêmio, Ronaldo, eleito o melhor do mundo em três oportunidades, acredita que Cristiano Ronaldo vai superar Lionel Messi e ser novamente considerado o melhor jogador de futebol do planeta em 2014.