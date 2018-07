Ronaldo enaltece 'esperança pelo título' no Corinthians A boa vitória no clássico com o Palmeiras, por 1 a 0, entusiasmou boa parte do elenco do Corinthians. O atacante Ronaldo, por exemplo, garantiu que o resultado foi importante para manter a esperança pelo título do Campeonato Brasileiro - a equipe está em terceiro, com 53 pontos.