Cristiano Ronaldo faz cinco gols, supera Raúl e dá goleada ao Real

Cristiano Ronaldo pisou no gramado do Estádio Cornellà-El Prat neste sábado pressionado por um jejum de sete jogos sem marcar gols. Saiu de lá, 90 minutos depois, como maior artilheiro da história do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Apenas na vitória por 6 a 0 sobre o Espanyol, neste sábado, o craque português fez cinco gols. E ainda deu uma assistência.

O show começou aos 7 minutos, quando Ronaldo recebeu de Modric e fez o primeiro. Aos 17, anotou o segundo, em pênalti que Gareth Bale sofreu. O terceiro saiu aos 20, após passe do galês. Jogador com mais "tripletes" (três gols em uma partida) no Campeonato Espanhol, o português nunca havia marcado três vezes em 13 minutos.

Mas a partida ainda estava só começando. Aos 29, funcionou o trio "BBC". De Bale para Ronaldo e do português para Benzema marcar. No quinto, aos 16 do segundo tempo, passe do galês para Ronaldo fazer. Ainda deu tempo de fazer mais um, aos 36, desta vez com assistência do garoto Lucas Vázquez.

Com 230 gols em 203 jogos, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro do Real Madrid no Campeonato Espanhol, superando o ídolo Raúl, que marcou 228 vezes, mas em 550 partidas. Nos próximos dias cai o recorde histórico do clube. Afinal, Raúl tem 323 gols com a camisa do Real, enquanto Ronaldo já chegou a 318. Mais seis e o português se torna o maior artilheiros de todos os tempos no clube.

Com a goleada, o Real Madrid chegou aos sete pontos, na liderança do Campeonato Espanhol após realizar três jogos. Ainda neste sábado, às 15h30 de Brasília, Atlético de Madrid e Barcelona jogam na capital. Ambos têm seis pontos, com campanha 100%.