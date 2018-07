Ronaldo exalta Ibra: "Melhor atacante da atualidade"

Em entrevista para a revista Sports Illustrated, Ronaldo afirmou que o sueco Zlatan Ibrahimovic, jogador do Paris Saint-Germain, é o melhor atacante da atualidade.

"Ele usa o número 10, mas joga como se fosse um número 9. No ano passado, fui a Paris algumas vezes para ver os seus jogos e os seus movimentos são impressionantes. Ele é muito, muito bom, o melhor da atualidade", afirmou Ronaldo para a publicação.

A admiração do fenômeno com Ibra é recíproca. Em novembro do ano passado, após vitória do PSG contra o Nice por 1 a 0, no Parc de Princes, pelo Campeonato Francês, o sueco postou uma foto com Ronaldo em seu perfil do Instagram nos vestiários do estádio com a legenda: “Essa foi a melhor coisa que aconteceu na noite passada. O melhor jogador de todos os tempos, Ronaldo. O Fenômeno”.

Em entrevista para a mesma revista americana, Ibrahimovic comentou que Ronaldo é seu ídolo e como jogador de futebol, é completo. "Nunca haverá, na minha opinião, um jogador melhor do que ele".

ZIDANE

Ronaldo revelou na mesma matéria que o francês Zinédine Zidane, eleito três vezes como melhor jogador do mundo pela FIFA, foi o melhor jogador que já enfrentou nas quatro linhas.

"Tive o prazer de trabalhar com ele. As pessoas viam muitas coisas nos jogos, mas eu o via todos os dias nos treinos e jogos. Era espantoso assistir ao que ele fazia", declarou.