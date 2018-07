Ronaldo fará função que já foi de Beckenbauer e Platini

SÃO PAULO - Ronaldo não é o primeiro ex-atleta da elite do futebol mundial a ser contemplado com um envolvimento tão grande com a organização de uma Copa do Mundo em seu país. Outros dois grandes gênios dos gramados, o francês Michel Platini e o alemão Franz Beckenbauer, também já ocuparam cargos centrais na organização de Mundiais realizados em seus países. Na preparação para o Mundial de 1998, na França, Platini presidiu o Comitê Organizador.

O ex-meia da seleção francesa teve papel central em tudo o que dizia respeito ao Mundial. Ele era o presidente do órgão, com atribuições administrativas, inclusive. Além disso, o ex-jogador fazia o que se espera de uma figura tão emblemática quanto ele para o futebol francês: também atuava como a imagem pública do país em tudo o que dizia respeito ao evento.

A Copa francesa acabou sendo considerada um grande sucesso, apesar de ter enfrentado críticas, sobretudo com relação à escolha de alguns velhos estádios para sediar jogos importantes - caso do Velodrome, de Marselha - e ao potencial para elefante branco que carregava o Estádio Saint-Denis, principal palco daquele Mundial. Para Platini, a presidência do COL do Mundial francês significou o começo de uma carreira política bem-sucedida no futebol.

No cargo, ele se aproximou do presidente da Fifa, Joseph Blatter, o que o ajudou a pavimentar seu caminho até ser eleito presidente da Uefa, em 2007. Agora,depois de ganhar importância política a partir do cargo mais alto do futebol europeu, Platini é cotado até para suceder o próprio Blatter na Fifa. Beckenbauer também presidiu o COL quando a Copa foi realizada na Alemanha, em 2006.

Mas, ao contrário do colega francês e de Ronaldo agora, no COL do Brasil, o ídolo alemão chegou à função amparado não apenas pelas suas peripécias em campo. O ex-capitão e ex-treinador da seleção alemã já tinha experiência administrativa. Antes da Copa, ele já havia sido presidente do Bayern de Munique. A principal atribuição de Beckenbauer no COL alemão, no entanto, foi fazer o papel de imagem da Copa de 2006.

Ora ele atuava como porta-voz da preparação de seu país, ora era enviado a eventos para representar o país-sede do Mundial. Durante a Copa, o ex-jogador continuou a ser "a cara" da competição na Alemanha. Beckenbauer esteve em todas as sedes do Mundial e assistiu a jogos de todas as principais seleções que participaram da competição.

Ele acompanhou e ciceroneou autoridades de vários países, posando ao lado delas nas tribunas das arenas alemãs. Beckenbauer, no entanto, manteve mais distância da cúpula da Fifa do que fizera Platini.